La défense de Daniel Nsumbu, un des accusés de l’assassinat de Dido dans le quartier Matonge à Ixelles, plaide l’homicide involontaire

Me Solfrini a soutenu la thèse d’une « bagarre qui a mal tourné ». Selon l’avocate de Daniel Nsumbu, il ne s’agit pas d’une guerre entre bandes urbaines comme l’ont décrite certains avocats de la partie civile. « Le patron du Chicken Spot (ancien « fast food » de la rue d’Édimbourg à Ixelles, NDLR) l’a déclaré : ils étaient tous copains, des copains qui se disputent pour un oui, pour un non. Nous ne sommes pas du tout dans un contexte de bandes urbaines. Il n’est absolument pas exclu que ce soit une bagarre qui a dégénéré », a-t-elle avancé.

La pénaliste liégeoise a estimé que rien ne permettait à l’accusation et à la partie civile d’affirmer que les accusés ont pris part à une « réunion de préparation » chez Adri Nsumbu l’après-midi des faits. Selon elle, la préméditation n’est donc pas prouvée. Quant à l’intention homicide de son client, rien ne permet de l’établir non plus, a-t-elle soutenu. « Est-ce que c’est si peu crédible que Dido ait été armé d’un couteau ? », a-t-elle tout d’abord questionné. Selon la déclaration de Daniel Nsumbu, Dido avait un couteau sur lui, avec lequel il a essayé de le frapper, mais il a pu le désarmer et l’a poignardé à deux reprises.

Le 26 mai 2019

L’avocate a mis en valeur un second élément. « Sur toutes les images de la scène de coups à la sortie de la galerie, on voit que chaque fois que Monsieur Nsumbu a l’occasion de poser un geste, il fait usage de sa chaussette lestée de la boîte de conserve », et non du couteau qu’il a en main, a-t-elle exposé. D’après la pénaliste, cette observation permet de déduire qu’il n’était pas venu pour tuer Dieudonné Boula. Elle a demandé aux jurés de déclarer son client coupable, non pas d’assassinat, mais de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Dans ce procès, sept hommes, dont un est en fuite, sont accusés d’avoir agressé mortellement Dieudonné Boula, surnommé Dido, le 26 mai 2019 vers 18h30, dans une galerie commerciale du quartier Matonge à Ixelles. Les images de caméras de vidéosurveillance montrent que les accusés sont arrivés en même temps sur les lieux des faits, à bord de deux véhicules. Daniel Nsumbu, Roger Balaka Wenge et Ngimbi Massamba sont ensuite entrés dans la galerie via la chaussée d’Ixelles tandis que Maxime Kacou Koffi, Brito Da Silva, Johan Bofane et Adry Nsumbu-Sengele y sont entrés via le square du Bastion.

Les images montrent également, quelques minutes plus tard, la victime blessée en train de fuir la galerie. Elle est poursuivie par plusieurs accusés, lesquels lui portent des coups. On y voit Johan Bofane armé d’un revolver, Maxime Kacou Koffi d’une matraque télescopique et Daniel Nsumbu d’un couteau et d’une chaussette lestée d’une boîte de conserve.