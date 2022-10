Scène insolite dans une rue de Bruxelles: un artiste de rue jongle en équilibre entre deux feux de signalisation (photo)

Le plan de circulation Good Move pointe le bout de son nez à Ixelles: il ne sera bientôt plus possible de contourner la place Flagey en voiture Ce plan, similaire à Good Move mis en place dans d’autres communes bruxelloises, débutera le 24 octobre prochain et se fera en deux phases. Voici les grandes lignes de ce nouveau plan à Ixelles.

Par Julien Lahou

À Anderlecht, le plan Good Move a rencontré de vives réactions au point que les citoyens sont parvenus à l’abroger. Même du côté de Jette, Schaerbeek ou encore Bruxelles, des voix s’élèvent contre le projet. Alors que bon nombre de contestations se font entendre, la commune d’Ixelles est sur le point de mettre en place le sien.

L’échevin ixellois de la Mobilité, Yves Rouyet (Ecolo), confie à nos confrères de La Dernière Heure qu’il s’agit en réalité d’une série d’aménagements routiers contrairement à un plan Good Move à proprement parlé. L’objectif premier est donc de réorganiser la circulation.

Début dans deux semaines

Concrètement, ce nouveau plan se divise en deux phases. La première d’entre elles débute ce 24 octobre. Entre le rond-point de la rue Jean Van Volsem et la rue Maria Malibran, la rue Maes passera en sens unique. Pareil pour le tronçon de la rue Gray, entre la rue des Deux Ponts et l’avenue de la Couronne. Même son de cloche pour la rue de l’Ermitage, dès le croisement avec la rue de Hennin, où il y aura en plus un filtre à véhicules. Et enfin, le long de l’étang méridional sur l’avenue du Général de Gaulle, deux filtres seront mis aux extrémités afin de former un double cul-de-sac.

La place Flagey

La seconde phase débute quant à elle d’ici sept mois, en mai prochain. Cette dernière s’attaquera à la place Flagey et comporte d’importants changements. D’ici quelques mois, il ne sera plus possible de faire le tour de la place en voiture : deux filtres seront aménagés devant les étangs afin de créer une zone piétonne. De ce fait, la chaussée Vleurgat et la rue Lesbroussart, seront mises à sens unique.

Autre mesure majeure de ce plan et de cette seconde phase, c’est la mise à sens unique de la voirie qui sépare les étangs. Le but étant de réduire le trafic de transit dans les rues aux alentours.

La commune d’Ixelles tient cependant à rassurer concernant un scénario qui serait identique au quartier Cureghem, à Anderlecht. Au total, 17 réunions de concertation se sont déjà tenues depuis le début du projet.