Tennis: Jacques Leriche fait un pas de côté et se livre après avoir cédé sa place à la tête de l’école des jeunes du RAECT Mons

Successivement coordinateur régional, conseiller pédagogique, responsable des entraînements hennuyers et ensuite directeur sportif de l’AFT lorsqu’il a succédé à Eduardo Masso et à Jean-Claude Moretti, Jacques Leriche n’a jamais laissé personne indifférent. Passionné de tennis, très rigoureux dans ses méthodes et son organisation, le Montois a participé à l’essor de l’école de tennis du RAECT Mons.

Jacques, quelles sont les raisons qui ont poussé à faire un pas de côté, vous qui avez notamment détecté le talent de David Goffin quand il avait 8 ans et qui n’avez cessé de l’accompagner jusqu’à ses 21 ans ?

Après autant d’années, il était temps pour moi de passer la main. J’avais surtout envie de me consacrer à ma famille et de faire des choses que je n’ai jamais eu l’occasion de concrétiser, simplement par manque de temps. Auparavant, j’étais focalisé sur mon job, pratiquement 24h sur 24 et ce, 365 jours par an, que ce soit en tant que conseiller technique Adeps, responsable de la formation des moniteurs et entraîneurs ainsi qu’à l’AFT, au tennis-études et ces dernières années au club de Mons. Je me suis toujours battu, dans chacun de mes postes, pour apporter ma pierre à l’édifice pour cette foutue petite balle jaune.

Cela fait maintenant trois mois que vous ne dirigez plus l’école de tennis du RAECT Mons. Comment vivez-vous cette situation à l’heure actuelle ?

Ce qui me manque, c’est le terrain. Cela étant, je n’ai plus du tout envie de me retrouver avec un programme figé durant toute la saison d’hiver. Je serai toujours partant pour des missions ponctuelles, comme l’organisation de stages ou le suivi de l’un ou l’autre jeune qu’il y a lieu de suivre psychologiquement et de recadrer continuellement lors des tournois. Il faut aussi savoir que je suis rentré dans le comité du RAECT Mons. Je me suis occupé de l’inauguration des terrains de padel et j’essaie également de rattraper le temps perdu avec Anne et mes petits-enfants.

La déception était très présente pour de nombreux jeunes de ne pas avoir de Masters cette saison. Le comité régional devrait-il revoir sa copie pour le prochain exercice ?

Durant toute une saison, les jeunes se sont battus pour participer à ce dernier rendez-vous, comme une forme d’apothéose. Finalement, rien n’est prévu en 2022. Au niveau des catégories, il y a lieu également de revoir certaines choses. Ce n’est pas du tout normal que les catégories JG et JF 15 ans 1 n’ont pas du tout fonctionné comme espéré. Le fait d’augmenter le nombre de catégories n’a pas toujours permis aux meilleurs jeunes de jouer ensemble. Il y a lieu également de dissocier les jeunes filles et les jeunes gens 9 ans, regroupés cette saison dans une seule et même catégorie. Il faut permettre à ces demoiselles de jouer entre-elles.

Les rassemblements des meilleurs jeunes au Centre AFT de Mons sont de plus en plus rares. Autre carence à combler ?

Absolument ! Le niveau de nos jeunes augmentera si on leur en donne la possibilité de s’améliorer. Il faut des rassemblements et des programmes concoctés avec les clubs. À l’instar des autres provinces, le Hainaut a besoin de mettre en place un vivier de jeunes, parés pour la compétition.

Le RAECT Mons va-t-il conserver le challenge Servais ?