Les Sous-Entendu.e.s organisent un nouveau rassemblement à Schaerbeek: «Vous ne nous avez pas laissé le choix»

Schaerbeek n’est pas près de retrouver son calme. Alors que l’échevin Michel De Herde (DéFI) a repris partiellement son travail ce lundi après 8 jours de repos sur conseil du médecin et de sa famille, la riposte de la collective Les Sous-Entendu.e.s ne se fait pas attendre. Une fois de plus, elle appelle au rassemblement sur la place Colignon le 19 octobre devant la maison communale, juste avant le conseil communal.

« Monsieur le président de Parti, Madame la Bourgmestre, vous ne nous laissez pas le choix. Malgré nos nombreuses mains tendues afin de collaborer, nous ne récoltons que votre indifférence et votre silence », communiquent Les Sous-Entendu.e.s sur Instagram. « Nous ne pouvons accepter le fait qu’aucune prise de position politique ne découle des actualités révoltantes dans un collège communal. »

Pour rappel, l’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) a porté plainte contre son collègue au pénal pour attentat à la pudeur et sexisme. Une deuxième plainte, toujours pas confirmée par le Parquet, accuse l’élu amarante de « faits de viol sur mineur ». Michel De Herde clame son innocence depuis le début et refuse de faire un pas de côté.

Le parti comme la bourgmestre f.f. Cécile Jodogne (DéFI) a promis d’agir en conséquence si le parquet reconnaît la deuxième plainte. Les autorités brandissent la présomption d’innocence pour ne pas exclure l’échevin de DéFI ni l’inciter fortement à se retirer. À noter qu’en tant qu’élu, il ne peut être « viré ». Un comportement vu comme de l’inaction par la collective.

« Nous ne pouvons plus accepter que le courage des victimes de porter leurs voix ne serve pas à libérer votre écoute. Nous ne pouvons plus accepter cet immobilisme du vieux monde politique patriarcal qui permet le sentiment d’impunité des agresseurs (présumés).Nous ne pouvons plus accepter ce manque de considération de la partie civile dont vous faites preuve », martèlent Les Sous-Entendu.e.s.

Le premier rassemblement en soutien à Sihame Haddioui le 1er juin avait réuni plus de 250 personnes juste avant le conseil communal.