Plaidoyer pour le 1-4-2-3-1 : notre coin du tacticien de la semaine en accès lecture gratuit

Pierre SalmeFormateur UEFA A

On va parler purement tactique aujourd’hui… Je vous propose les avantages du 1-4-2-3-1. Mais d’abord, pourquoi je mets un 1 ? On joue bien par exemple en 1-4-2-3-1 et non en 4-2-3-1 car le gardien est trop souvent oublié lors des théories alors qu’il est ô combien important dans le foot moderne…

Quatre défenseurs occupent la largeur du terrain et permettent la construction à partir du gardien, que ce soit à la main ou au pied. Leurs disponibilités permettent une circulation de balle rapide ou de changer l’orientation du jeu dit « fermé ».

Les cinq médians – deux défensifs et trois offensifs – proposent de nombreux triangles de passes et de nombreuses infiltrations possibles. Les offensifs occupent la largeur, d’où un bloc compact axial de huit joueurs qui induit une meilleure possession de balle. Si les deux offensifs excentrés rentrent dans le jeu, le couloir est libre pour les deux défensifs, voire pour les défenseurs latéraux.

Attention : il faut toujours garder une « sentinelle » devant la défense ! Et mon attaquant dans tout ça ? Eh bien, il a la possibilité de s’infiltrer par les côtés grâce à la supériorité numérique, surtout dans la zone faible ou même sans opposition de l’adversaire.

En conclusion, il s’agit d’un système de jeu adapté aux équipes jouant un football de possession avec comme construction principale des passes courtes avec des attaques par les flancs. Il permet en outre de contenir la possession adverse et d’empêcher les infiltrations dans l’axe. Ce système demande néanmoins une grande rigueur tout au long du match lors de la mise en place du bloc, surtout en perte de balle.