Bond Beter Leefmilieu et des associations de la périphérie demandent ensemble la réduction des nuisances sonores causées par Brussels Airport

Ils ont, à cet effet, lancé une campagne ("Nous n’en dormons plus") et une pétition en faveur d’un «avenir sain et neutre en carbone» pour l’aéroport de Zaventem.

D’après Marc Goethals, un cardiologue et habitant de la périphérie flamande de Bruxelles, les problèmes de santé chez les riverains et l’impact environnemental de Brussels Airport sont énormes. «L’Organisation mondiale de la santé a prouvé que le bruit des avions entraîne une forte augmentation de l’insomnie, du stress et de la dépression chez les adultes comme chez les enfants», appuie-t-il. «Les vols de nuit augmentent le risque de maladies cardiovasculaires d’au moins 25% chez les 215.000 riverains de Bruxelles Airport», calcule ce médecin.

Mais l’aéroport est aussi un mauvais élève en termes de pollution de l’environnement, assène Jasper Wouters, du Bond Beter Leefmilieu. Annuellement, le trafic aérien de l’aéroport émet ainsi autant de carbone que toute la ville d’Anvers, et plus d’oxydes d’azote que l’ensemble des entreprises du port d’Anvers. En outre, les particules ultrafines des avions sont observables jusqu’à 7 kilomètres de l’aéroport, dénonce-t-il.

Face à ce constat, l’organisation environnementale flamande et les groupes d’actions de la périphérie proposent quatre mesures concrètes pour la transformation de Brussels Airport en un «aéroport de l’avenir».

Fin des vols de nuit

La première consiste en l’interdiction des vols de nuit.

Plafonnement à 220.000 vols

Les différentes associations plaident aussi pour un plafonnement à 220.000 mouvements de vol par an, indiquent-elles. Elles réclament également l’introduction d’une zone de basses émissions en l’air. Ainsi, seuls les avions peu bruyants et à terme les avions à faible émission de carbone et les appareils les plus efficaces pourraient atterrir et décoller, développent les organisations. Enfin, elles souhaitent la fixation par le gouvernement flamand de normes en matière de bruit et de fréquence de survol.

Le Bond Beter Leefmilieu et les groupes d’action sont convaincus que ces mesures ne doivent pas conduire à une perte d’emplois ou une accessibilité réduite de la Belgique. Pour y parvenir, il faudrait développer un «véritable réseau ferroviaire international» avec, entre autres, des connexions directes à partir de Brussels Airport. L’aéroport peut par ailleurs développer un modèle de revenus durable, proposent-ils, en ne misant plus sur la croissance du nombre de passagers et des volumes de fret, mais en créant plutôt une plus grande valeur ajoutée par mouvement de vol à travers le transport de fret dans la soute des avions de ligne et un accent sur les marchés de niche, les spécialisations et les partenariats.