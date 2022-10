Maltraitance à Boussu: un poney et des chèvres en piteux état saisis par Animaux en Péril

Les inspecteurs vétérinaires de l’Unité Bien-Être animal de la Région wallonne ont contacté Animaux en Péril pour prendre en charge un groupe de chèvres et un poney Shetland détenus par un particulier qui ne leur accordait plus les soins nécessaires... Sans tarder, l’équipe d’Animaux en Péril appelle en renfort les refuges du Rêve d’Aby, d’Equi Chance et de Au Bonheur Animal pour l’aider à accueillir les victimes.

Sur place, les intervenants découvrent une fois de plus une situation désolante : le Boussutois n’a pas contrôlé la reproduction de son groupe de chèvres et boucs et laisse ses animaux sans soin, errer sur un terrain vague, jonché d’objets dangereux et de ferrailles.