Budget bruxellois: soutenir les plus vulnérables et viser l’équilibre en 2024

Le gouvernement bruxellois entend à la fois maintenir le cap qu’il s’est fixé d’un retour à l’équilibre structurel de son budget en 2024 – hors investissements stratégiques – et soutenir les plus vulnérables, les entreprises et le non-marchand face à la crise de l’énergie, a-t-il annoncé mercredi.

Au cours d’une conférence de presse collective de l’équipe Vervoort, consacrée aux grands axes de son projet de budget pour 2023, le ministre des Finances Sven Gatz (Open VLD) a indiqué que le gouvernement régional s’était mis d’accord sur un déficit de 400 millions d’euros pour l’année à venir (ndlr : sur un total de dépenses proche de 7 milliards d’euros).