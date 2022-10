Le gouvernement bruxellois débloque 219 millions d’euros en plus pour soutenir les plus vulnérables face à la crise énergétique

« Chaque législature revêt son lot de surprises et d’inattendu. La fois précédente, c’étaient les attentats. Ici, on sort à peine de la crise Covid que les événements urkainien se sont installés à la table avec une crise énergétique et une précarisation encore plus forte de la population bruxelloise », annonce en préambule le socialiste.

Il a donc fallu faire des choix pour atteindre l’équilibre structurel en 2024 comme prévu – hors investissements stratégiques – tout en soutenant les plus vulnérables, les entreprises et le non-marchand face à la hausse des prix de l’énergie. « Ce serra un exercice considérable et que toutes nos estimations tiennent la route », a commenté Sven Gatz (Open VLD), ministre des Finances.

Il table sur une croissance de plus de 200 millions d’euros, liée à une dotation fédérale encore en hausse pour le moment, de meilleures recettes venant de l’IPP (impôt sur les personnes physiques) et de certaines taxes régionales (droits d’enregistrement et de succession), au niveau des recettes. L’administration sera réorganisée (Optiris) et l’indemnité ministérielle diminuera de 8 % à partir du 1 er janvier 2023.

Les priorités

Le gouvernement mobilise ses efforts sur la mobilité, le logement, la santé, la protection sociale et la transition énergétique. Ainsi les grands projets de la Stib (plan bus et tram) se poursuivent tout comme la réforme de Bruxelles Propreté et des collectes. Les usagers des transports en commun ne ressentiront pas l’augmentation des dépenses énergétiques. « Le gouvernement s’engage à couvrir le surplus des coûts à la Stib pour garantir le service. Le prix du ticket n’augmente pas et l’abonnement pour les plus de 65 ans passera à 12 euros », a précisé Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.

Pour aider les citoyens et les entreprises lors de cette crise énergétique, 219 millions d’euros supplémentaires sont débloqués. Un soutien direct de 120 millions d’euros à destination des secteurs les plus sensibles (Horeca, boulangeries, blanchisseries, coiffeurs, industries culturelles et créatives, les soins de santé, secteur de la construction). « L’aide consistera en une intervention plafonnée à 30 % dans les surcoûts de l’énergie. On fera une comparaison entre les coûts de l’énergie et les factures de 2021 et 2022. Cela devrait toucher 28.000 entreprises à Bruxelles », détaille Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’État à la Transition économique. Une enveloppe de 26 millions d’euros est prévue pour le secteur non-marchand, quelle que soit la structure.

La Région intervient de manière « supplétive et complémentaire » au fédéral. Après les 10 millions d’euros reçus en 2022, les CPAS se verront allouer 20 millions supplémentaires à utiliser en aide directe comme en renfort de personnel.

Sobriété énergétique

À côté de ces aides, le gouvernement Vervoort entend aussi accélérer la transition énergétique. « Réduire notre consommation énergétique, c’est bon pour notre indépendance énergétique, pour le portefeuille, pour l’environnement et le climat », a rappelé Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement et de la Santé. La prime à la rénovation, Renolution, se voit renforcée de 18 millions supplémentaires. « Avec un total de 100 millions d’euros, aucune Région ne met proportionnellement autant de moyens pour aider et accélérer la transition énergétique », a insisté l’écologiste.

10 millions d’euros en plus permettront à la SLRB d’accélérer la rénovation des logements sociaux. 25 millions d’euros s’ajoutent aux 35 millions déjà prévus pour la mise en œuvre du Plan d’Urgence Logement. « Nous avons souhaité protéger les locataires des passoires énergétiques en bloquant l’indexation des loyers si le bail n’est pas enregistré, si le logement ne dispose pas d’un certificat PEB », a précisé Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État au Logement.