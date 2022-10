Procès de l’assassinat de Dido aux assises de Bruxelles: l’acquittement plaidé pour l’accusé Brito Da Silva

«Brito n’avait aucune raison de s’en prendre à Dieudonné Boula. Il n’aurait jamais participé à une expédition punitive. Jamais au grand jamais. Au contraire, Dieudonné et Brito se connaissaient bien depuis longtemps. Il est triste de sa mort», a plaidé Me Alié, conseils de l’un des accusés, Brito Da Silva. Pour rappel, dans ce dossier, sept hommes, dont un fait défaut, sont accusés d’avoir assassiné Dieudonné Boula, surnommé Dido, dans le quartier Matonge à Ixelles, le 26 mai 2019.

Me Alié a insisté, comme ses confrères de la défense, sur le fait qu’on «ne condamne pas un groupe». Il est important, a dit la pénaliste, que les jurés examinent les chefs d’accusation par accusé. Elle a rappelé, en ce qui concerne son client, qu’il est arrivé à Matonge avec les autres sans aucune arme sur lui et qu’il n’a pas pris part à la bagarre. «Brito n’était même pas recherché après les faits. C’est moi qui ai pris contact avec la juge d’instruction, car il voulait expliquer ce qu’il s’était passé. Il a été entendu comme suspect mais libéré après avoir été auditionné par les enquêteurs. La juge ne l’a même pas auditionné elle-même», a-t-elle relaté.

Brito Da Silva n’a été pas été inculpé par la juge d’instruction mais la procureure a demandé son renvoi aux assises et la chambre des mises en accusation l’a suivie. «On lit, dans cet arrêt de la chambre des mises, que Brito est le premier à entrer dans la galerie. Là, on est certain que les juges n’ont pas regardé les images des caméras de vidéo-surveillance puisque ce n’est pas correct. Brito n’est pas le premier à pénétrer dans la galerie. L’arrêt mentionne aussi qu’il «aurait» été porteur d’un couteau. C’est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Merci la chambre des mises, magnifique travail», a commenté l’avocate, entre amertume et stupéfaction.

Piqûre de rappel

Dans ce procès, sept hommes, dont un est en fuite, sont accusés d’avoir agressé mortellement Dieudonné Boula, surnommé Dido, le 26 mai 2019 vers 18h30, dans une galerie commerciale du quartier Matonge à Ixelles. Les images de caméras de vidéo-surveillance montrent que les accusés sont arrivés en même temps sur les lieux des faits, à bord de deux véhicules. Daniel Nsumbu, Roger Balaka Wenge et Ngimbi Massamba sont ensuite entrés dans la galerie via la chaussée d’Ixelles tandis que Maxime Kacou Koffi, Brito Da Silva, Johan Bofane et Adry Nsumbu-Sengele y sont entrés via le square du Bastion.

Les images montrent également, quelques minutes plus tard, la victime blessée en train de fuir la galerie. Elle est poursuivie par plusieurs accusés, lesquels lui portent des coups. On y voit Johan Bofane armé d’un revolver, Maxime Kacou Koffi d’une matraque télescopique et Daniel Nsumbu d’un couteau et d’une chaussette lestée d’une boîte de conserve.