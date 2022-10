L’ancienne Maison espagnole de Mons vient d’être rénovée pour 380.000€: elle abrite désormais la Maison UNESCO

Lire aussi mons-les-travaux-de-la-maison-espagnole-reprennent-elle-ouvrira-cet-ete

Pour le Doudou. - N.E.

La ducasse rituelle fait partie du patrimoine immatériel de l’UNESCO. - N.E.

Une vitrine pour la région

Concrètement, les visiteurs y trouveront toutes les informations concernant l’UNESCO et ses patrimoines dans la région. L’institution ambitionne de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation du patrimoine et à ses enjeux. « Ces sites UNESCO sont très importants pour Mons-Borinage et même pour toute la province du Hainaut », poursuit le maïeur. « Ils sont une vitrine hors norme pour notre région. Ils représentent une importante attractivité touristique. »

Des éléments rappelant la ducasse. - N.E.

L’espace d’accueil. - N.E.

La Maison UNESCO abritera aussi la billetterie et l’espace boutique du beffroi. Le lieu proposera également des activités, des ateliers, des conférences, des rencontres… Au rez-de-chaussée, on retrouve l’espace d’accueil qui met en lumière les sites UNESCO de la région. Une salle de réunion et des bureaux sont installés à l’étage. « Cet endroit possède plusieurs rôles : touristique, pédagogique, scientifique et de participation citoyenne », précise Catherine Houdart, échevine de la Culture.

