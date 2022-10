Les musées gratuits pour les groupes scolaires: une classe de l’école Peter Pan à Saint-Gilles en profite

Ce mercredi, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard a accompagné un groupe scolaire en visite à la maison d’Erasme à Anderlecht. Il s’agit d’une classe de l’école primaire Peter Pan à Saint-Gilles. L’occasion de rappeler la mesure qu’elle a prise. « Je défends une culture accessible au plus grand nombre et dès le plus jeune âge. Pour cela, nous devons faire tomber toutes les barrières qui existent encore, notamment celle du prix. La culture ne doit pas être un produit de luxe. C’est d’autant plus important à rappeler en cette période où les factures des familles explosent », avance Bénédicte Linard (Ecolo).

« Ces visites devront en plus être accompagnée de ce qu’on appelle des « outils de médiation » : livret pédagogique, carnet de petits jeux, etc. pour que les enfants puissent encore mieux s’approprier ces moments importants pour leur bien-être et leur développement », ajoute la ministre.

Au total, ce sont 900.000 élèves scolarisés en Wallonie et à Bruxelles qui pourront profiter de cette mesure chaque année. Pour les musées, ils recevront pour cela une compensation financière en plus de leur subvention, sur base des chiffres réels de leur fréquentation scolaire.