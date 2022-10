Julien, de «L’amour est dans le pré», revient sur sa soirée barbecue avec 250 personnes et ses quatre prétendantes: «La location de leur gîte m’a coûté 600€ et je n’ai pas eu un seul merci»

Pourtant, cette fête n’était pas au goût de ses prétendantes, Clara, Pauline, Mathilde et Angeline, sans doute très intimidée par ce grand saut dans la vie de Julien et de toutes les personnes qu’il connaît pour un premier rendez-vous. De plus, elles lui ont reproché son manque de présence auprès d’elles. Avec 250 invités, il y a de quoi avoir la tête qui tourne…

« Très immature »

Depuis cet épisode, Julien a eu l’occasion de constater que certaines de ces prétendantes n’étaient définitivement pas faites pour lui : « Pauline a affirmé qu’elle n’était pas une grande sorteuse alors que, le week-end dernier, je suis tombée sur elle en soirée en train de danser sur le devant de la scène. Je l’ai trouvée très immature ».

Mais elle n’est pas la seule dans son viseur : Clara, au départ son coup de cœur, l’avait aussi déçu. « Quand je l’ai croisée dans une soirée à Seneffe, elle avait bu quelques verres de trop. À tel point qu’elle a enlevé sa blouse au milieu de 700 personnes. Elle est désolée mais ça ne colle pas à mes valeurs et à mes principes. C’était beaucoup trop gênant pour moi. Cette histoire m’a un peu contrarié », nous a-t-il confié.

Si l’épisode de la soirée était déjà un mauvais départ, la suite de l’aventure n’a pas amélioré les choses. En effet, elles avaient été logées dans un gîte, mais sans Julien, qui n’était pas là non plus au petit-déjeuner. « Je me voyais mal aller dormir avec elles au gîte le premier soir. Ce qu’elles ne disent pas non plus, c’est que je leur avais offert la possibilité de commander tout ce qu’elles voulaient pour le petit-déjeuner : des yaourts, des pains au chocolat, des omelettes, la totale. Je les ai super bien reçues. La location de ce gîte m’a coûté 600€ et je n’ai pas eu un seul merci à la fin de leur séjour », explique-t-il à Flair.