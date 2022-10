Chloé, 19 ans, habite dans un appartement du domaine du Wolvenberg à Uccle. À la fin du mois de juillet dernier, tandis qu’elle se trouve à l’hôpital suite à l’accouchement de sa fille, Chloé perd l’un de ses deux chats, plus précisément son chaton : une petite femelle alors âgée de 4 mois et prénommée Nymphalie, résultat du croisement entre des chats de race Devon Rex et Burmese. « J’ai dû partir à l’hôpital pour l’accouchement de ma fille. J’y suis restée deux semaines pour cause de complications. L’oncle de mon compagnon était chargé de s’occuper de mes deux chats, Évoli et Nymphalie, pendant ce temps-là. Il ne s’est pas rendu compte que Nymphalie avait réussi à sortir. C’est en revenant chez moi que j’ai constaté sa disparition. Je l’ai cherchée, appelée, partout dans le quartier, puis, j’ai fait toutes les démarches possibles et imaginables comme contacter les associations et les sites spécialisés, mettre des avis de recherche sur les réseaux sociaux et en rue », se souvient Chloé.