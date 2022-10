La police boraine récompensée pour son application, Bor’App, qui permet de prendre des rendez-vous en ligne et de consulter les actualités

Tous les deux ans, le CPL organise les « CPL Awards ». N’importe quel service ou zone de police peut y participer et présenter un projet qu’il juge novateur et porteur. « Cette année, il y avait 53 candidats dans diverses catégories. Nous avons présenté notre application dans la catégorie communication/marketing. Et le jury de la CPL, composé principalement de chefs de corps, nous a récompensés », annonce la zone boraine. L’application de la police boraine. - H.W.

Une belle récompense « Nous avons déposé notre candidature en mai dernier. Il fallait remplir un questionnaire de plusieurs pages pour présenter le projet, son origine, son fonctionnement et ses évolutions possibles. Une première sélection a alors été faite », se souvient la porte-parole de la zone. C'est en septembre dernier que la zone a présenté Bor'App en vidéo en 10 minutes devant un jury. « Il ne restait à ce moment-là que 3 candidats dans chacune des six catégories », précise-t-elle.

Les prix ont été décernés le 7 octobre dernier au cours d’une soirée de gala qui s’est déroulée au Plaza à Bruxelles. « Et c’est seulement à ce moment-là que nous avons appris que nous étions les gagnants. Une très belle récompense pour l’ensemble des personnes qui ont travaillé sur le projet : une stagiaire en communication qui a eu l’idée de départ, un collègue qui a souhaité la développer, nos informaticiens et bien sûr la société Antopolis qui a concrétisé l’application », explique encore la zone de police.

Charlène Brasseur (à droite) est à l’origine du projet alors qu’Arnaud Buyle (à gauche) l’a peaufiné. - G.L. Une application gratuite Bor’App est disponible sur Apple Store et Google Play Store. Elle est gratuite et n’enregistre aucune donnée des utilisateurs. Elle est actuellement composée de 5 tuiles : le règlement général de police ; la prise de rendez-vous en ligne ; le formulaire d’absence prolongée pour signaler qu’une maison est vide ; l’onglet contact qui permet de contacter la police boraine et les actualités.