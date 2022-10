La commune et syndicats s’accordent sur le télétravail du vendredi pour les employés communaux à Saint-Josse

« Cet échange a permis de clarifier un certain nombre de points auprès des syndicats et nous arrivons finalement au même constat : il faut agir vite et avec raison pour limiter les dépenses énergétiques. La journée de télétravail du vendredi constitue un pas dans cette direction. Entre les indexations successives des salaires, la valorisation des statuts les plus faibles, les retraites et cette crise énergétique, la situation est intenable pour toutes les communes. Quand il y a urgence, il faut agir avec réflexion. Au sujet de cette mesure, il est important de retracer les étapes qui ont précédé son annonce. Nous avions eu une première réunion de travail avec le coordinateur énergie, puis avec les directions et la mesure semblait non seulement utile mais aussi plutôt bien accueillie par les travailleurs. Aujourd’hui, nous nous félicitons que les syndicats nous suivent dans ce combat que nous menons avant tout pour préserver le service public. Et là dessus, nous sommes tous d’accord », déclare le bourgmestre Emir Kir.