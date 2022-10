Le groupe MR à la Ville de Bruxelles dépose une proposition de motion pour mettre immédiatemment fin au plan Good Move

Dans cette motion, le MR propose de mettre un terme immédiat au test mis en place dans le cadre du plan Good Move dans le pentagone. On y retrouve aussi la volonté d’organiser une large consultation sur base des besoins des habitants, commerçants, livreurs et entreprises des quartiers du Pentagone et d’intégrer à cette consultation de nouvelles places dédiées aux piétons et de nouveaux espaces dédiés aux modes actifs.

Les libéraux suggèrent enfin au conseil de demander au collège des bourgmestre et échevins, de «présenter, dans les meilleurs délais, au conseil communal un nouveau plan de circulation mieux adapté aux réalités des quartiers et davantage coordonné avec les différents chantiers, notamment de la Petite ceinture».