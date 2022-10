Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Molenbeek est à la recherche, depuis plusieurs mois, d’un nouveau secrétaire communal. Le 12 septembre, la commune de Molenbeek a lancé un troisième appel à candidatures en vue du recrutement d’un nouveau secrétaire communal. Parmi les neuf candidats retenus, l’un d’eux est un membre du cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux.

Pour rappel, afin d’éviter la polémique, la bourgmestre Catherine Moureaux a décidé d’élargir le jury qui devra évaluer les candidatures. Le jury est normalement composé de quatre personnes externes à l’administration et présidé par la bourgmestre. « J’ai proposé d’élargir le jury à un représentant de la majorité et un représentant de l’opposition. Pour la majorité, cela reviendra à un MR qui est mon partenaire de majorité. Pour l’opposition, je vais le proposer au plus grand groupe de l’opposition à savoir le PTB », souligne Catherine Moureaux. « Je veux un secrétaire communal incontestable et éviter les polémiques. »