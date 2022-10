Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Laura (prénom d’emprunt) n’aurait jamais pensé attraper la gale. La Ghlinoise pensait même que la maladie très contagieuse n’existait plus. Et pourtant, elle qui se plaignait de grosses démangeaisons, l’a contractée.

En quelques mots, la gale est une maladie de la peau causée par un acarien, le sarcopte. Des démangeaisons en découlent, et sont plus intenses pendant la nuit, surtout au niveau des mains, des aisselles, du ventre et des organes génitaux.

Sa fille avait des boutons partout sur le corps, mais aussi entre les doigts. - D.R.

Laura présentait des symptômes, sa fille de 20 ans aussi. Le diagnostic est tombé quand elles ont consulté leur médecin traitant. « Ma fille l’a d’abord eu, puis me l’a transmis », confie-t-elle. « Ma fille a des boutons sur tout le corps. »