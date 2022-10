Gros déploiement des secours et de la police à La Bouverie: un conducteur grièvement blessé

Les secours sont arrivés sur place en nombre : plusieurs ambulances, un SMUR ainsi que la police boraine, toutes sirènes hurlantes. Et pour cause, un accident venait de se produire entre un véhicule et une voiture sans permis. Le conducteur de cette dernière a été grièvement blessé. Il a été emmené à l’hôpital, nous confirme le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont.

La circulation a été impactée par cet accident. Une partie de la route n’était plus accessible le temps de l’intervention.