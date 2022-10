À l’Union, Ismaël Kandouss est prêt à assumer le rôle du patron contre Braga

Christian Burgess sera-t-il sur la pelouse au coup d’envoi ce jeudi soir ? Le défenseur anglais s’était, pour rappel, occasionné une grosse entorse à la cheville dimanche dernier contre le Cercle Bruges. Au vu des déclarations de Karel Geraerts à son sujet ce mercredi sur le coup de midi, rien n’est moins sûr. « Il a fait une moitié de l’entraînement (NDLR : ce mercredi matin). On analysera jeudi avec le staff médical ce qui est le mieux pour lui. Il doit d’abord être à 100 % pour jouer, c’est le plus important. Aujourd’hui, il est bien mais pas encore à 100 %. S’il est là demain (NDLR : jeudi, donc), c’est magnifique. Si pas, je suis convaincu qu’on a des joueurs qui peuvent le remplacer sans problème. »

« Déjà joué au centre de la défense l’an dernier »

Dans ce cas, le T1 unioniste devrait, comme il l’a fait dimanche après la sortie de Burgess à la 25e minute, placer Ross Sykes à droite de la défense et faire glisser Ismaël Kandouss au centre de celle-ci. Une position de patron de l’arrière-garde qui n’effraye pas le Franco-Marocain. « Car j’avais déjà joué à ce poste à quelques reprises l’année dernière ainsi qu’en préparation cette saison », explique celui pour qui la défense à trois de l’Union n’a plus aucun secret. « J’aime vraiment bien cette façon de jouer. On a un meilleur bloc et on est plus compact. On connaît tous parfaitement ce système. On sait tous ce qu’on a à faire. Par rapport à l’année dernière avec Felice Mazzú, on est restés sur les mêmes bases. Si ce n’est que Karel nous demande de plus garder le ballon, d’avoir plus de possession. »

Un système qui, il le sait, comporte toutefois des désavantages par rapport à celui à quatre derrière qu’il avait toujours expérimenté dans sa carrière. Jusqu’à ce que Felice Mazzù ne mette donc en place ce fameux 3-5-2 il y a deux ans. « Je trouve que, à trois derrière, il y a certes beaucoup moins d’espace pour les attaquants. Mais à quatre, il y a plus de combinaisons sur les côtés, plus de dédoublements sur les flancs. Mais au final, tout dépend toujours des joueurs que le coach a à sa disposition pour jouer dans telle ou telle stratégie. »

Ce système défensif continue en tout cas à porter ses fruits à l’Union qui reste sur une série de cinq victoires de rang, toutes compétitions confondues. Et ce, même si elle encaisse un peu plus que l’année dernière à pareille époque. Après onze journées de championnat, elle n’avait en effet pris que 11 buts, contre 15 cette année-ci. « Peut-être était-ce parce qu’on jouait un peu plus bas… Mais tant qu’on gagne, c’est le principal. Il y a évidemment toujours cette petite frustration de ne pas avoir réussi à garder le zéro derrière, mais l’important, c’est qu’on enchaîne les succès. »

Encore des solutions défensives

Il restera à voir si les blessures et les suspensions ne viendront pas mettre à mal l’équilibre défensif de l’Union dans les semaines à venir. Car si Karel Geraerts dispose de six joueurs pour les trois places derrière, Koki Machida est blessé depuis le début de la préparation, Viktor Boone n’a pas été des plus rassurants la seule fois qu’il a été titulaire cette saison à Malines (il n’est pas non plus sur la « squad list » de l’Union en Europe) et Christian Burgess est donc incertain. « Mais pour l’heure, on est encore quatre pour trois places (NDLR : si Burgess est finalement absent). On n’est pas encore trop en danger », (r)assure Kandouss.