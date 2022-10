Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Style de jeu très musclé, rage de vaincre et, malgré tout, une technique au-dessus de la moyenne : après des débuts plutôt timides, Amadou Diawara (25 ans, 1m83) montre peu à peu pourquoi Anderlecht est allé le chercher à l’AS Rome l’été dernier pour pallier l’absence de longue durée d’Adrien Trebel. Contre un chèque de 1,5 million – un très gros pourcentage à la revente pour le club romain – et avec un contrat de 3 ans à la clé, le RSCA s’est offert un milieu défensif que Naples avait acheté quelque 15 millions à Bologne en 2016 avant que l’AS Rome ne le débauche pour 21 millions il y a trois ans. On est bien loin du club de paroisse dans lequel l’international jouait durant son adolescence en Guinée ou du San Marino Club, formation de la République de Saint-Marin où il débarqua à 17 ans, en D3 italienne. Mais les chiffres n’ont jamais fait tourner la tête de ce fils de professeur de mathématiques.

Amadou Diawara, vous retrouvez enfin le rythme qui vous a tellement manqué ces derniers mois. Confirmez-vous l’impression que vous nous avez laissée lors de vos deux derniers matchs contre West Ham et à Malines ?

Je me sens de mieux en mieux. J’ai connu des débuts compliqués après plusieurs mois sans match mais la dernière trêve internationale m’a fait beaucoup de bien. J’étais physiquement épuisé après les rencontres avec la Guinée, mais ça m’a permis de me rapprocher de mes meilleures sensations. Je suis presque prêt.