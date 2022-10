L’Union peut déjà s’assurer l’hiver européen… et la première place: voici les différents scénarios possibles

Alors qu’on lui prédisait le pire à l’aube de cette campagne européenne, l’Union a, jusqu’à présent, réussi à déjouer tous les pronostics. À tel point qu’elle devrait, sauf cataclysme, terminer dans le top 3 de son groupe D. Cela sera déjà acté dès ce jeudi soir, sauf dans le seul et unique cas de figure où elle venait à perdre contre Braga et que Malmö l’emportait à Berlin. Tous les autres scénarios (voir ci-contre) lui permettraient déjà de s’assurer de passer l’hiver européen. Il resterait alors à savoir dans quelle compétition, et à quel stade, l’USG reprendrait les hostilités en début d’année prochaine : en Europa League ou en Conference League. Ce qui dépendra de la position à laquelle elle terminera cette phase de groupes.

Car avec la nouvelle mouture des compétitions européennes, la différence est désormais notable entre la première, deuxième ou troisième place du groupe. Le premier se qualifiera directement pour les huitièmes de finale de l’Europa League (qui auront lieu les 9 et 16 mars 2023). Le deuxième aura, par contre, un tour en plus à jouer pour atteindre les huitièmes. Il devra en effet passer par un barrage contre un troisième de groupe de Ligue des champions (avec des matches les 16 et 23 février 2023). À l’heure actuelle, il pourrait donc tomber sur des équipes comme l’AC Milan ou la Juventus… Enfin, le troisième disputera les barrages pour atteindre les huitièmes de finales de la Conference League face à un deuxième de groupe de cette troisième compétition européenne (avec des matches les 16 et 23 février 2023). La première position du groupe est donc, plus que jamais, la plus confortable et avantageuse des trois.

Et celle-ci pourrait d’ailleurs être assurée dès ce jeudi soir. Il faudrait pour cela que l’USG prenne les trois points, et que Berlin ne gagne pas contre Malmö. Un cas de figure loin d’être improbable. « Mais il ne faut tout de même pas oublier qu’on a un grand match qui nous attend, face à une équipe revancharde », tempère le capitaine Teddy Teuma. « Si on veut s’octroyer cette première place, il faut continuer à grandir et garder la tête sur les épaules. »

Des considérations qui sont par contre encore très loin de l’esprit de Karel Geraerts qui préfère ne penser qu’au moment présent. « Je ne m’occupe pas du fait qu’on puisse terminer à la première, deuxième ou troisième place du groupe », réagit-il. « Je me concentre simplement sur le match et le prochain adversaire. Je me dis qu’on va affronter une très bonne équipe, qu’on a battue dans les arrêts de jeu la semaine dernière et qui voudra donc très certainement réagir. »

D’autant que Braga a encore perdu ce week-end en championnat face à Chaves, restant sur trois revers de rang, toutes compétitions confondues. Attention à la bête blessée.

Les différents scénarios possibles :

Si l’Union gagne :

Elle sera assurée de terminer à l’une des deux premières places du groupe et donc de passer au prochain tour de l’Europa League. Elle validera même (déjà) la première place si l’Union Berlin ne bat pas Malmö (coup d’envoi à 21h).

Si l’Union partage :

Elle sera assurée de terminer à l’une des trois premières places du groupe, et donc de passer l’hiver européen. Et même à l’une des deux premières si Berlin perd contre Malmö.

Si l’Union s’incline :

Elle pourrait tout de même être certaine de terminer dans le top 3 dès ce jeudi. Il faudrait pour cela que Berlin ne soit pas battu par Malmö.

Le seul cas de figure où l’USG ne serait pas encore assurée de terminer à lune des trois premières places de son groupe ce jeudi soir serait une défaite de l’USG combinée à une victoire de Malmö. Il s’agirait là de la pire combinaison de la soirée pour Karel Geraerts et ses troupes qui, dans le cas contraire, pourraient commencer à se projeter vers l’année 2023 et le prochain tour européen.

En cas d’égalité entre deux équipes (ou plus), on regardera d’abord les résultats des confrontations directes entre ces mêmes équipes pour les départager.