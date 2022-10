Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un déplacement à West Ham. Pour les supporters d’Anderlecht, cela sent la nostalgie. Ce temps où Anderlecht ne gagnait pas seulement des titres en Belgique mais aussi en Europe. Pour Peter Verbeke, c’est une plongée dans son passé et sa jeunesse. Ici, à Londres, il a vécu le point d’orgue de sa jeunesse. À 23 ans, il a quitté la Belgique pour s’installer dans la capitale anglaise. Sa copine de l’époque étudiait alors les droits de l’homme. Lui a obtenu une bourse pour étudier le droit médical. Un choix orienté : ce n’était possible qu’à Londres où il voulait vivre.

Pendant ses week-ends, il écume tous les stades de Premier League. Il se lie alors d’amitié avec Elisse Jones, une jeune femme qui deviendra la marraine de sa fille, Miles. Ellise vient de Liverpool. La ville des Beatles, le groupe qui tournait en boucle dans la chambre du jeune Peter. Elle en a fait un fan d’Everton alors coaché par un certain David Moyes aujourd’hui aux commandes de… West Ham. La boucle est bouclée.