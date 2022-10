Collecte des déchets perturbée ce jeudi à Mons-Borinage: les travailleurs du site de Cuesmes sont eux aussi partis en grève

« Cette grève émane d’une revendication à laquelle le personnel n’a toujours pas eu de réponse. Lors d’une assemblée en mai 2022, le personnel avait en effet réclamé une augmentation des chèques-repas. On nous avait promis un retour dès septembre. Mais ne voyant rien venir à la mi-octobre, le personnel nous a demandé de déposer un préavis de grève. Il faut les comprendre, eux aussi subissent la crise de plein fouet », précisait ce mercredi Mathieu Urbain, délégué CGSP chez Hygea pour expliquer le mouvement démarré à Manage.

Lire aussi arret-de-travail-spontane-sur-le-site-de-manage-dhygea-les-collectes-en-porte

Hygea souffre aussi d’un manque de personnel. « Le nouveau système de collecte et l’ancien se chevauchent, du coup, dans certaines communes, cela provoque plus de sorties, et donc on a besoin de plus d’hommes, en particulier des chauffeurs, qui sont une denrée rare sur le marché de l’emploi », ajoutait le syndicaliste.