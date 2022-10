Iriscare lance le réseau des infirmiers chefs des maisons de repos bruxelloises

La pandémie a mis en lumière le rôle crucial de l’accompagnement et de la collaboration avec le secteur des maisons de repos (MR) et des maisons de repos et de soins (MRS). C’est ainsi qu’est né le réseau bicommunautaire d’infirmiers chefs des MR et MRS agréées par Iriscare. Celui-ci a été officiellement lancé ce 12 octobre 2022.

L’objectif est de maintenir un contact régulier avec le terrain, de solliciter le réseau pour des avis ponctuels, d’échanger sur des thématiques spécifiques mais, également, de mieux prendre conscience des problématiques qui touchent le secteur. « Le travail et l’accompagnement menés par Iriscare auprès des MR/MRS relevant de sa compétence, ont permis la création d’un véritable lien de confiance avec ces institutions. La création concrète d’un réseau d’infirmiers chefs permet de pérenniser ce lien privilégié », déclare le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo).