Arrêts de travail et manifestation en vue dans les CPAS de Bruxelles: «Nous réclamons un budget supplémentaire afin de faire correctement notre travail social»

« Nous réclamons un budget supplémentaire afin de faire correctement notre travail social », expose Carine Rosteleur, secrétaire régionale CGSP ALR Bruxelles. « Actuellement, pour de nombreuses personnes, ce travail se limite à de l’encodage. Les CPAS sont confrontés à un afflux massif de personnes en raison de la crise énergétique », ajoute-t-elle. Le travail sera interrompu pendant deux heures (entre 10 heures et midi) dans les 19 CPAS bruxellois, vendredi, jeudi 20, mercredi 26 et lundi 31 octobre. Tous les travailleurs sociaux et ceux des CPAS, à l’exception du personnel des maisons de repos, sont invités à prendre part à ces arrêts de travail.

Le 16 novembre, une journée de grève est décrétée. Les travailleurs et travailleuses manifesteront auprès des autorités régionales et fédérales. Le rassemblement est prévu à 9h00, boulevard du Régent, à proximité du cabinet de la secrétaire d’Etat bruxelloise de l’Egalité des chances et du Logement, Nawal Ben Hamou.