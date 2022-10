Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fabrizio Bongiorno est le gérant du restaurant italien La Trinacria situé à Woluwe. C’est désolé qu’il vient d’annoncer la fermeture définitive de sa salle à cause de l’inflation. Prévue pour le 7 novembre, l’établissement ne proposera plus que des plats à emporter et des livraisons.

Garder la tête hors de l’eau

Ouvert en 2014, le restaurant propose « antipasti », « paste », « pizze » et autres spécialités italiennes. Depuis ce début d’année, il est frappé de plein fouet par la crise. La hausse des prix de l’électricité et du gaz, l’augmentation des prix des matières premières et l’index sur les salaires mettent en péril la rentabilité du restaurant.