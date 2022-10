D1B - Vincent Euvrard (RWDM): «Notre banc est tout aussi important»

Vincent Euvrard, ce succès face au Beerschot samedi dernier a dû faire un bien fou ?

Il était primordial de relancer la machine après avoir perdu de précieux points face à Genk et Lommel. Nous devions repartir de l’avant et nous y sommes parvenus face à une belle équipe anversoise. Pour la confiance, ce fut une bonne chose.

Et nous avons surtout vu de l’efficacité dans les deux rectangles.

Nous avons puni le Beerschot lorsqu’il le fallait en concrétisant des moments forts ou de belles opportunités. Nous avons pourtant bénéficié de moins d’occasions que dans d’autres matches prouvant que nous sommes sur la bonne voie.

Ce vendredi, c’est un déplacement au Standard qui vous attend. Que vous inspire-t-il ?

Nous avons déjà pu regarder huit matches des Liégeois et nous savons comment ils jouent. Nous savons d’expérience que ces rencontres ne sont pas faciles après notre défaite à Bruges et nos partages face à Anderlecht et Genk. Désormais, tout le monde sait que ces jeunes ne sont pas là pour se laisser faire et qu’ils apportent un plus à la série. C’est un beau défi qui s’offre à nous et il est temps d’accrocher trois points face à une équipe U23.

Lors des quatre derniers matches, Gilles Ruyssen, l’un des hommes de la saison dernière, n’a plus été titularisé. Un choix difficile ?