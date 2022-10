Le Muséum des Sciences naturelles à Bruxelles accueille une expo-jeu au format inédit pour tout savoir sur la lumière: «Luminopolis nous apporte un éclairage sur le lien entre la lumière et le vivant»

Développée par Cap Sciences (Bordeaux Nouvelle-Aquitaine), «Luminopolis nous apporte un éclairage sur le lien entre la lumière et le vivant. Elle nous invite à réfléchir sur l’importance de la lumière dans nos sociétés», expliquent les organisateurs. «Dans cette expo-jeu au format totalement inédit, la lumière se révèle sous tous ses aspects - physiques, biologiques, techniques et sociologiques.»

L’exposition, à découvrir de préférence en équipe, emmène les visiteurs dans une «cité lumière» imaginaire pour une course contre la montre avec - au choix - 10, 14 ou 18 énigmes à résoudre pour remporter la victoire. Muni d’une tablette pour activer les bornes de jeu, les participants doivent ensuite obtenir des indices et encoder leurs réponses tout au long du parcours. Les visiteurs peuvent choisir parmi trois tablettes différentes, qui symbolisent un niveau de difficulté différent.

Spécialement pour l’exposition, l’artiste belge Florence Geens a développé quatre œuvres d’art abstraites créant un lien coloré entre l’art et la science. Les diverses créations, rehaussées d’une touche dorée, reflètent le rythme de la ’cité lumière’, de jour et de nuit, avec le contraste des espaces verts et ouverts, de l’eau et du béton.