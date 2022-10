La Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles démantèle une organisation criminelle et arrête plusieurs suspects: kalachnikov, munitions, armes de poing... la liste des objets retrouvés est impressionnante (photos)

Ce mardi 11 octobre à l’aube, la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Bruxelles a procédé à huit perquisitions à Bruxelles et Vilvorde aux côtés des Unités spéciales. Ces perquisitions ont été menées à la suite d’une enquête de la section Grand banditisme de la PJF Bruxelles, concernant une organisation criminelle suspectée d’avoir commis une série de vols avec effraction, et s’apprêtant probablement à commettre des vols avec violence et exhibition d’arme.

Le contexte social et l’évolution de ce type de criminalité organisée requièrent un niveau d’expertise et de professionnalisme toujours plus élevé dans le chef des services (de police) qui y sont confrontés. Les résultats remarquables engrangés dans ce dossier sont le fruit d’un travail d’enquête minutieux, soutenu par des méthodes particulières de recherches et le concours des Unités spéciales.