Procès aux assises de Bruxelles de l’assassinat de Dido: le jury est entré en délibération

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles est entré en délibération, jeudi en fin de matinée, dans le procès de l’assassinat de Dido. Il rendra son verdict dans le courant de la soirée. Sept hommes, dont un fait défaut, sont accusés d’avoir assassiné Dieudonné Bula, surnommé Dido, dans le quartier Matonge à Ixelles, le 26 mai 2019. L’accusation et la partie civile ont demandé aux jurés de reconnaître tous les accusés coupables d’assassinat. Du côté de la défense, les avocats ont prié les jurés d’examiner l’implication des accusés au cas par cas et ils ont tous contesté la préméditation. Les conseils de Daniel Nsumbu ont plaidé coupable pour les coups de couteau portés à la victime, mais ont soutenu qu’il n’y avait pas d’intention homicide. Les conseils de Maxime Kacou Koffi ont plaidé coupable pour coups et blessures volontaires simples. Enfin, les conseils de Roger Balaka Wenge, de Ngimbi Massamba, de Brito Da Silva et d’Adry Nsumbu-Sengele ont quant à eux plaidé l’acquittement total. Le dernier accusé, Johan Bofane, fait défaut.

Sept accusés Dans ce procès, sept hommes sont accusés d’avoir agressé mortellement Dieudonné Bula, surnommé Dido, le 26 mai 2019 vers 18h30, dans une galerie commerciale du quartier Matonge à Ixelles. Les images de caméras de vidéo-surveillance montrent que les accusés sont arrivés en même temps sur les lieux des faits, à bord de deux véhicules. Daniel Nsumbu, Roger Balaka Wenge et Ngimbi Massamba sont ensuite entrés dans la galerie via la chaussée d’Ixelles tandis que Maxime Kacou Koffi, Brito Da Silva, Johan Bofane et Adry Nsumbu-Sengele y sont entrés via le square du Bastion.

Les images montrent également, quelques minutes plus tard, la victime blessée en train de fuir la galerie. Elle est poursuivie par plusieurs accusés, lesquels lui portent des coups. On y voit Johan Bofane armé d’un revolver, Maxime Kacou Koffi d’une matraque télescopique et Daniel Nsumbu d’un couteau et d’une chaussette lestée d’une boîte de conserve.

Dido a reçu deux coups de couteau au niveau du flanc droit et de l’abdomen. Il est décédé à l’hôpital le lendemain des faits.