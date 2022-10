Un voleur de cyclomoteur interpellé lors d’une opération de contrôle: le conducteur roulait sans permis et sans être le propriétaire du véhicule

Vingt-six cyclomoteurs ont au total été contrôlés à hauteur de la porte d’Anvers. Il s’agissait de 18 cyclomoteurs de classe A et de 8 cyclomoteurs de classe B. Au total, 16 véhicules étaient en règle. Les autres avaient subi des modifications propres à augmenter leur vitesse et ont donc été saisis pour une période de 25 jours.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a repéré, lors d’un contrôle spécifique de cyclomoteurs, mercredi, un cyclomoteur volé. Les policiers ont constaté que le véhicule était en règle mais que le conducteur ne possédait pas de permis et n’était pas le propriétaire.

Par ailleurs, un vol a été résolu grâce à cette action. «Un cyclomotoriste a été interpellé et la vitesse de son véhicule contrôlée. Bien que les papiers étaient en règle et que le véhicule n’ait pas été débridé, il s’est avéré que le conducteur n’avait pas de permis de conduire et n’était pas du tout le propriétaire de l’engin. Le cyclomoteur a alors été remorqué au commissariat. Juste à ce moment-là, le propriétaire légitime déposait une plainte pour le vol de son deux-roues», a expliqué la police.