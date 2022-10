Un lâcher de ballons organisé à Mons en hommage aux 71 patients décédés dans le service des soins palliatifs (photos)

« Juste après la perte d’un être cher, les souvenirs arborent souvent une couleur sombre, éveillent en nous la tristesse, le chagrin, le manque, l’absence… Par la suite, ils se colorent et fleurissent d’anecdotes, de parfums, de moments partagés, de secrets… Et puis un jour, ils nous surprennent… nous sourions… à l’évocation de notre proche, de ce que nous avons vécu ensemble, et de ce que les souvenirs continuent à nous faire vivre ensemble. Voilà le merveilleux pouvoir de la mémoire. » Voici ce que publie sobrement le groupe hospitalier Jolimont à l’occasion du lâcher de ballons organisé samedi à 14 heures, à Mons.

