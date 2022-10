Hicham Chakir a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction le 22 septembre, soupçonné de faits de corruption passive. Le 26 septembre, la chambre du conseil de Bruxelles a ordonné sa libération sous conditions, mais le parquet a fait appel. La chambre des mises en accusation a ensuite confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil. Hicham Chakir a été libéré sous conditions le 7 octobre dernier.

« Monsieur Chakir est actuellement visé par une instruction pour des faits attenants à de la corruption publique et du blanchiment, faits qu’il conteste fermement. Depuis son arrestation et sa mise en détention pour plusieurs jours, Monsieur Chakir a vécu un cauchemar et a encore aujourd’hui énormément de mal à comprendre le traitement qui fut le sien. Il s’agit, pour sa famille et lui, d’une réelle descente aux enfers, leur entière vie fut fouillée et salie au mépris de la justice qui est la nôtre, et ce en se fondant sur des éléments dont la légèreté est blâmable », commente Me Karim Sedad.