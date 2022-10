Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le duo bruxellois Twin Toes sort son premier album, « Long Short Story » ce 14 octobre. Cela marque le début d’une nouvelle aventure pour les deux artistes qui ont déjà un pied dans le monde de la musique. Antoine Chance, fils du dessinateur Philippe Geluck, a déjà signé un album de son côté. Nicolas Mouquet a fait partie de plusieurs groupes de musique.

L’album sort le 14 octobre. - Simon Vanrie

En dehors de l’amour pour la musique, c’est surtout une histoire de pied qui les réunit. « Antoine est venu voir mon groupe Wuman et il a aimé ma manière de jouer de la guitare. Il m’a proposé de participer à son projet. Quand il m’a invité dans son home studio, on s’est rendu compte qu’on s’était cassé le même orteil du même pied le même week-end. On a pris ça comme un signe », se rappelle Nicolas. Le nom du groupe, Twin Toes (orteils jumeaux), découle de cette pure coïncidence.