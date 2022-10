Bart Nieuwkoop aux anges après le partage de l’Union SG contre Braga (3-3): «Nous sommes très forts mentalement»

Bart Nieuwkoop, le passeur décisif sur le premier but de Victor Boniface, était naturellement aux anges après la rencontre. Surtout, il tenait à souligner l’état d’esprit de son équipe. « Nous sommes vraiment très forts mentalement », s’exclamait-il. « Et on l’a encore montré ce soir. À chaque fois, on concède un but mais on ne baisse pas les bras, on continue à se battre (NDLR : comme cela avait également été le cas contre Malmö et lors du match aller à Braga). À 1-3 à la mi-temps, on s’est parlé dans le vestiaire. On est revenu sur le terrain et on a montré de quoi on était capable. »

C’est-à-dire de revenir au score dans un premier temps. Et d’ensuite pousser pour aller inscrire un quatrième but qui n’allait, au final, jamais tomber. Et ce, malgré quelques belles possibilités en fin de match. « On a joué pour gagner aujourd’hui, pas pour faire le match nul. On voulait vraiment l’emporter », confirme le Néerlandais qui se réjouit à l’idée de voir l’Union passer l’hiver européen, bien au chaud. « On a vraiment réalisé de très bons matches en Europe jusqu’à présent. Peut-être que personne ne croyait en nous. Mais nous, nous avons cru en nos capacités. Et notre qualification n’est pas due à la chance. Au contraire, on a montré toutes nos qualités. »

Lire aussi boniface-homme-du-match-75-pour-adingra-les-bulletins-de-lunion-sg-apres-leur

Reste à voir désormais si l’USG sera capable d’accrocher la première place de ce groupe D. « Si on vise ce premier strapontin ? Bien sûr, même si ce sera difficile. Mais on veut toujours aller le plus haut possible… »

Vanzeir : « On veut rester en tête du groupe »

Buteur pour la troisième fois lors des quatre derniers matches, c’est un Dante Vanzeir tout sourire, mais également lucide, qui analysait la rencontre de son équipe. « La première mi-temps était un peu compliquée. On leur a donné un peu trop de confiance et on a fait quelques fautes individuelles. À ce niveau, cela ne pardonne pas et tu prends des buts. À la pause, on a parlé et, grâce à la mentalité et aux changements tactiques, on a fait une très belle deuxième mi-temps. »

Et voilà donc l’Union en tête de son groupe avec trois points d’avance sur Braga. « Et le but est de le rester », assène encore Dante Vanzeir. « Car cette première place est le chemin le plus rapide vers les huitièmes de finale de l’Europa League. Et on va tout faire pour y parvenir. On a encore les qualités pour prendre des points à Malmö et contre Berlin. En tout cas, c’est magnifique de ne pas encore avoir perdu en Europa League. C’est magique pour le club, après toutes ces années… Et c’est très bon pour la confiance. »

Boniface : « Ne m’appelez pas Mister Europe »

En parlant de confiance, Victor Boniface -l’auteur du doublé- la respirait ce jeudi soir. Et pourtant, il refusait de tirer la couverture à lui. « Je me sens heureux car je veux juste aider le club. Il n’est pas question de moi mais de l’équipe. Mister Europe ? Non, appelez-moi seulement Boniface. C’est l’équipe qui va chercher ces résultats, ce n’est pas juste moi. Je suis évidemment fier de ma prestation, mais aussi de mes coéquipiers. »

Un joueur qui a tout de même déjà inscrit… huit buts en coupe d’Europe cette saison : cinq pour Bodo/Glimt en qualifications de la Ligue des Champions en juillet, et trois en Europa League avec l’Union.

Anthony Moris : « Si une équipe devait gagner en fin de match, c’était nous »

« C’est incroyable, je pense qu’il n’y a peut-être que l’Union pour fournir ce genre d’émotions. On a joué avec de l’abnégation et l’envie de ne pas perdre. À la mi-temps, on a su trouver les ressources pour remonter avec l’envie d’inscrire ce deuxième but au plus vite pour les faire douter. Si une équipe devait s’imposer en fin de match, c’était nous. Une fois que l’on joue libéré, on est presque intenable. »