Il y a des partages qui valent toutes les victoires du monde. Et peut-être plus encore.

Le point arraché hier soir avec les ongles par l’Union tient de ces grandes réconciliations avec le foot et ces rencontres débridées dépassant l’entendement. Ces matchs où les acteurs ne calculent pas, se jettent corps et âme sur chaque ballon, comme si c’était le dernier du temps additionnel. À l’échelle de l’Europa League, bien entendu, ce second affrontement entre l’Union et Braga, à une semaine d’intervalle, a fait mieux que tenir ses promesses : il a littéralement envoûté Den Dreef, le stade hôte de l’Union devenu une succursale du Parc Duden où se multiplient à la fois les performances et les miracles. Le match de jeudi soir n’a pas échappé à la règle.

Ceux qui doutaient de la réaction d’orgueil de Braga, après trois défaites de rang (2 en championnat et 1 en Europa League) faisant suite à 12 matches d’invincibilité, ont très vite été fixés quant à ses intentions.