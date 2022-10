Nouveaux heurts entre supporters de West Ham et d’Anderlecht: des sièges arrachés et envoyés dans l’autre camp pendant le match (photos)

Alors que le match de Conference League touchait à sa fin et peu avant la réduction du score d’Esposito sur penalty, des bagarres ont éclaté entre supporters de West Ham et d’Anderlecht derrière le but d’Areola. Il y a eu notamment des sièges arrachés et envoyés vers les fans de l’autre camp.

Il y avait déjà eu des échauffourées en Belgique une semaine auparavant. Anderlecht a déjà annoncé qu’il allait réagir car il ne peut tolérer un tel comportement de certains de ses supporters.