Formés à Neerpede depuis qu’ils sont hauts comme trois pommes ou lorsqu’ils sortent de leur adolescence, tous les jeunes du Sporting d’Anderlecht ne rêvent que d’une chose : briller au sein de l’équipe première et se servir du RSCA comme d’un tremplin vers un championnat plus huppé. Avec pour beaucoup, la Premier League comme Graal. Tant les dirigeants, que les membres du staff bruxellois, en sont pleinement conscients. Ils utilisent d’ailleurs les rêves de leurs joueurs pour les motiver à performer avec le maillot mauve. Notamment en montrant la différence entre leurs « datas » personnelles et celles qui sont de mise dans les championnats les plus compétitifs du continent. Surtout en termes de courses, d’intensité, de pressing et de vitesse d’exécution. Pour montrer aux gamins que le chemin est long.

Et si des courbes et des « heat map » peuvent paraître abstraites, les Anderlechtois ont pu en faire l’expérience grandeur nature sur la pelouse de West Ham. Jeudi soir, ils ont pu mesurer l’écart qu’il existe entre une formation de Premier League – plutôt les réservistes que les titulaires – et leur équipe dont la moyenne d’âge atteignait à peine les 22 ans. Écart ou plutôt gouffre.