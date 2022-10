Baptême du feu pour Stassin, déception pour Van Crombrugge: les premières réactions des Anderlechtois à West Ham

Lucas Stassin, le buteur des U23, a fêté ses dix premières minutes de jeu en équipe première ce jeudi soir avec Anderlecht à West Ham dans le cadre de la Conference League. Malheureusement pour les Mauves, cela ne s’est pas bien passé, le Sporting s’inclinant logiquement sur le score de 2-1.

« C’était mon baptême du feu. Je suis content d’avoir fait mes débuts ici, dans un grand stade et devant de nombreux supporters », tempérait le jeune joueur du RSCA. « Le coach m’a demandé de tout donner, de prendre du plaisir et d’essayer de mettre un goal ».

Il s’agit en tout cas d’un très beau cadeau pour un joueur en forme en ce début de saison. « On a fait un bon début de saison en D1B avec les espoirs. J’ai été repris aux entraînements et j’ai donc reçu ma chance ce jeudi soir. C’était un grand moment. En espérant que ça continue ».

Par ailleurs, Hendrik Van Crombrugge évoquait plus globalement ce match, et la déception générale des Mauves. « On était confiant, on avait les moyens d’accrocher un résultat. De fait, quand on voit le match à domicile, avec un peu plus de réussite et de chance, on aurait pu partager l’enjeu. Malheureusement, les deux buts encaissés ici à Londres nous ont coupé bras et jambes ».

Le premier goal est tombé sur un coup franc à la 14e, ce jeudi soir. « Chacun connaît son rôle sur phase arrêtée. Certains joueurs qui devaient être dans le mur n’y étaient pas, d’autres n’étaient pas à la bonne place. C’est donc une responsabilité collective, et donc évidemment aussi la mienne », concluait le keeper.