Daniel Nsumbu est reconnu coupable de meurtre sur Dieudonné Bula à Matonge: «Il l’a poursuivi alors qu’il était blessé et l’a frappée avec la crosse de son arme»

Elle a par ailleurs reconnu cinq autres accusés coupables de coups et blessures volontaires et prémédités sur la victime, avec, pour l’un d’eux, la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans intention de la donner. Enfin, la cour a reconnu le septième et dernier accusé, qui faisait défaut, coupable d’un meurtre avec préméditation sur Dieudonné Bula. Le jury a tenu compte du fait que Daniel Nsumbu a reconnu avoir donné au moins un coup de couteau à la victime. Il a estimé ensuite qu’il a porté ce coup avec l’intention de donner la mort au vu de la nature de l’arme utilisée et de la gravité de la blessure. Le médecin légiste avait constaté que la lame devait mesurer au moins 10 centimètres et qu’elle a été enfoncée avec force, car elle a transpercé une côte, le foie et un rein.

Le jury a estimé que l’intention homicide de Daniel Nsumbu transparaissait aussi dans « l’acharnement et la violence » avec lesquels il a frappé la victime avec sa chaussette lestée d’une boîte de conserve.

Il a ensuite établi que Johan Bofane, qui fait défaut, était co-auteur de ce meurtre et qu’il a prémédité celui-ci, compte tenu du fait qu’il s’est rendu sur les lieux avec les mains gantées et muni d’un revolver. « Il a poursuivi la victime alors qu’elle était déjà blessée à la suite d’un coup de couteau, et il l’a frappée avec la crosse de son arme », expose l’arrêt de la cour.

Quant à Maxime Kacou Koffi, le jury a considéré qu’il était coupable de coups et blessures volontaires prémédités, car il est arrivé sur les lieux armé d’une matraque. Le jury a retenu dans son chef la circonstance aggravante que les coups ont entraîné la mort sans intention de la donner parce que Maxime Kacou Koffi est intervenu dans la bagarre et a encore frappé la victime avec sa matraque alors qu’elle fuyait par la chaussée de Wavre. Enfin, concernant les quatre autres accusés, Roger Balaka Wenge, Brito Da Silva, Ngimbi Massamba et Adri Nsumbu-Sengele, le jury a estimé qu’ils étaient coupables de coups et blessures volontaires prémédités, sans autre circonstance. Concernant la préméditation, les jurés ont retenu que les sept accusés se sont rendus ensemble à Matonge, « de manière concertée, pour en découdre ». Ils ont rappelé que ceux-ci sont arrivés en même temps sur place à bord de deux véhicules, lesquels ont été filmés dans le tunnel Stéphanie se suivant d’une seconde, et qu’ils sont ensuite entrés dans la galerie commerciale de Matonge, où les faits ont eu lieu, à quelques secondes d’intervalle, par les deux extrémités.