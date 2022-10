Fumigènes en tribunes et sièges arrachés: quatre agents de police blessés lors des heurts entre supporters d’Anderlecht et de West Ham (vidéos)

Quatre agents de police ont été blessés lors de heurts entre supporters survenus à la fin de la rencontre entre West Ham et Anderlecht, jeudi soir à Londres lors de la 4e journée de Conference League. Deux agents ont dû se rendre à l’hôpital, a rapporté le média anglais Sky Sports.

Lire aussi Dominé et battu à West Ham, Anderlecht est renvoyé à ses études

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir les supporters bruxellois lancer un fumigène et des sièges en direction de leurs homologues anglais. C’est alors que les agents de police ont dû intervenir et que les esprits se sont échauffés. Plusieurs personnes ont été arrêtées et un supporter aurait cassé le poignet d’un policier.

Le RSCA a réagi par l’intermédiaire de son porte-parole. « Nous n’acceptons pas de tels comportements, que ce soit dans notre stade ou en déplacement. Nous allons en parler avec nos supporters ainsi qu’avec l’UEFA. Nous présentons nos excuses à West Ham pour ces agissements », a déclaré Mathias Declercq.

David Moyes, coach des Hammers, a salué cette rapide prise de position anderlechtoise. « C’est une bonne chose que le porte-parole prenne ses responsabilités. C’est tout à leur honneur car c’est un grand club. Ils veulent se protéger et ont raison de le faire. La concentration de chacun s’étiole quand des problèmes surviennent en tribunes », a estimé le technicien anglais.

Lire aussi Felice Mazzù: «Il faut pouvoir reconnaître quand on n’est pas bien»

Anderlecht, battu 2-1, est 3e du groupe B avec un bilan de 4 points sur 12. West Ham est premier après quatre victoires alors que les Danois de Silkeborg sont deuxièmes (6 pts) et les Roumains du FCSB derniers (1 pt).