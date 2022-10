Un ancien échevin de Molenbeek quitte lui aussi les Engagés

Après Véronique Lefrancq (députée bruxelloise et échevine à Koekelberg), Selloi Hannaoui (présidente de la section locale de Ganshoren), Ahmed El Khannouss (ex-député bruxellois et ex-échevin à Molenbeek), c’est au tour d’Abdelkarim Haouari de quitter les Engagés.

« Je ne me retrouve plus dans le Manifeste des Engagés. Depuis 2012, je m’investis quotidiennement avec dynamisme et conviction pour développer notre action au sein de Molenbeek. Mais à partir d’aujourd’hui je ne peux plus porter le projet politique des Engagés », explique-t-il dans un communiqué.