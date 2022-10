Le Montois Georges-Louis Bouchez et Jacqueline Galant, la bourgmestre de Jurbise, réagissent à l’interdiction du film «Le cheval de Saint Nicolas»: «Pas touche au père Fouettard!»

Ce film hollandais sorti en 2005 dans les salles a, depuis, fait le tour du monde. Il a même été vu en Chine car « Het paard van Sinterklaas » racontait l’histoire de Winky Wong, une jeune Chinoise qui vient vivre aux Pays-Bas avec ses parents et essaie de s’adapter à la culture locale. Aujourd’hui, son producteur regrette d’avoir fait figurer un père Fouettard dans le film. « Je comprends désormais pourquoi de nombreux Néerlandais s’opposent au père Fouettard. Ce film ne devrait plus être montré. C’est une décision difficile à prendre mais c’est la seule bonne décision », s’explique Burny Bos. « Ne faire que publier un avertissement à l’heure actuelle serait une provocation à l’encontre des personnes qui s’opposent, à juste titre, aux pères Fouettard en 2022 ». Georges-Louis Bouchez ne partage pas vraiment cet avis et, une nouvelle fois, il sort du bois contre cette décision de Burny Bos. « Les dérives wokistes amènent à une société où seule la stupidité et une éventuelle culpabilité triomphent. Respectons les traditions, réglons les véritables problèmes et cessons de détruire notre culture, également sous ses aspects populaires », écrit-il en réaction sur sa page Facebook. Le président du MR poste une affiche où on peut lire : « Stop au wokisme ! »

Du côté de Jurbise, Jacqueline Galant enfonce le clou, elle aussi sur sa page Facebook. « Je peux vous assurer qu’à Jurbise, les traditions sont et seront respectées ! Père Fouettard et la croix sur la mitre de Saint Nicolas. C’est quand même incroyable, ce genre de polémiques stériles. Il y a d’autres combats à mener, surtout en ce moment ! »

« Qu’on laisse la magie aux enfants » La bourgmestre poste une photo où elle pose entre le grand Saint et le père Fouettard. Nous la contactons. « Je trouve qu’on crée une polémique là où ça n’a pas lieu d’être. Je suis bourgmestre depuis plus de vingt ans. On a toujours fêté la Saint-Nicolas dans les écoles et les associations. Et il a toujours été accompagné du père Fouettard. On n’a jamais eu d’ennui. Il n’y a jamais eu d’actes racistes. J’ai un petit garçon de 5 ans. Je suis donc concernée. De grâce, continuons de faire laisser vivre la magie pour nos jeunes enfants. C’est la même chose avec le sauvage de la Ducasse d’Ath. Arrêtons de chercher la polémique. Ou alors, il faut aussi interdire les Rois Mages à l’Épiphanie car il y a une personne de couleur ».