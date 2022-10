«Nous ne pourrons pas aider tout le monde cet hiver»: la Croix-Rouge tire la sonnette d’alarme… les demandes d’aide alimentaires explosent à Bruxelles et en Brabant wallon

« Je suis seule et en arrêt maladie », confie Sandra, 31 ans. « Au début, je ne savais pas que j’avais droit à toutes ces aides, donc j’ai vidé mes comptes. Pour finir, j’ai dû aller au CPAS et ils m’ont redirigée dans l’épicerie sociale de Court-Saint-Étienne. Cela a été très dur de venir au début mais les volontaires m’ont mise à l’aise. Cela fait six mois que je viens toutes les deux semaines ici. Ce qui est surtout très chouette ce sont les légumes et les fruits. Il y a toujours des produits frais aussi, des yaourts, de la viande, des plats préparés, des salades et puis tous les produits secs et d’entretien. Si je n’avais pas cette aide, ça serait plus difficile d’acheter des produits frais. J’ai retrouvé le goût de cuisiner et en plus on reçoit parfois des produits un peu personnalisés car les volontaires connaissent nos goûts. »