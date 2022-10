1.300 occupants de logements de la Ville de Bruxelles accéderont au tarif du logement social

Après Saint-Gilles, Ixelles et Molenbeek-Saint-Jean, c’est au tour de la Ville de Bruxelles de se lancer – en collaboration et avec le soutien de la Région bruxelloise – dans la socialisation des loyers de ses logements publics.

« Cette étape importante nous permet de proposer une réponse rapide et efficace à près de 1.300 ménages locataires de la Ville en attente d’un logement social. Mon objectif est qu’un maximum de communes bruxelloises puissent s’inscrire dans ce processus : des négociations sont en cours avec plusieurs d’entre elles pour que leurs locataires puissent bénéficier au plus vite de la socialisation de leur loyer. Une bouffée d’oxygène bien nécessaire alors qu’ils et elles subissent de plein fouet les effets de la crise énergétique », se réjouit Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État au Logement.