Schaerbeek Horror Show: Halloween s’invite à la maison communale

« Envie de vous plonger dans l’horreur et de vous faire quelques frayeurs ? Notre emblématique Hôtel Communal de Schaerbeek se transforme en Musée des horreurs pour votre plus grand plaisir le temps d’une soirée ! Ce 30 octobre, le temple de la démocratie locale révélera ses ténébreux mystères, l’occasion idéale pour les jeunes schaerbeekois de découvrir ce majestueux édifice sous un autre angle… Frissons garantis ! », déclare Deborah Lorenzino (DéFI), échevine en charge de l’Enfance et de la Jeunesse.

La commune de Schaerbeek organise à l’occasion de la fête d’Halloween une nouvelle activité à destination des jeunes Schaerbeekois : le Schaerbeek Horror Show. Concrètement, pour la première fois de son histoire, le 30 octobre prochain dès 18h00, l’Hôtel communal ouvrira ses portes aux jeunes schaerbeekois dans une ambiance terrifiante et révélera ses horribles secrets… Décors, surprises, frissons vous attendent dans une expérience unique et glaçante !

Suite à une malédiction lancée jadis, la maison communale est condamnée à revivre son terrible secret cette année et redevient un musée des horreurs le soir d’Halloween ! La légende raconte en effet que le temps d’une soirée, les catacombes sous l’Hôtel communal sont ouvertes et les lieux de nouveau habités par leurs anciens locataires. Qui sait ce qui peut se cacher dans le noir… Vampires, morts-vivants ou pire encore ?

S’inscrivant dans la programmation d’activités annuelles des Services Enfance & Jeunesse communal, cette nouvelle offre vise à proposer à 400 jeunes de redécouvrir l’un des joyaux patrimoniaux de la commune et ce pour un tarif démocratique. Outre l’occasion d’explorer les lieux, les jeunes devront tenter de comprendre l’horrible phénomène qui agite les murs de la commune et résoudre les mystères qu’ils renferment en moins d’une heure pour espérer s’en sortir… vivante ! Âmes sensibles s’abstenir !

En parallèle, le Service Enfance invite les schaerbeekois à venir frissonner en famille le samedi 29 octobre au Parc d’attractions Bellewaerde, revisité pour l’occasion sur le thème d’Halloween. Les inscriptions sont disponibles via la plateforme communale tickets.1030.be. Une participation de 20 euros est demandée par participant. Plus d’informations sur les conditions et modalités de l’événement via le Service enfance@1030.be ou au 02/431.65.66. Attention les places pour cette activité sont limitées.