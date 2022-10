Talk foot: Anderlecht – Club de Bruges, un fossé se creuse entre les deux équipes (vidéo)

Dans le cadre de la 11e journée de championnat, le Sporting d’Anderlecht (9e au général) reçoit dimanche à 18h30 le FC Bruges (3e derrière l’Antwerp et Genk).

Alors que les Mauves peinent depuis le début et que la crise plane toujours au-dessus du Parc Astrid, force est de constater que les Bruxellois n’ont finalement que 6 points de retard sur les Blauw en Zwart.

Ce Topper s’annonce donc capital et déterminant pour la suite de la compétition. Les hommes de Felice Mazzù ont un beau coup à jouer sachant que les lendemains européens du Club de Bruges (qualifiés pour les 8es de la Ligue des champions) sont souvent douloureux. Après leur victoire à Porto (0-4), les Brugeois ont lourdement chuté au Standard 3-0 et ils ont connu pareille mésaventure, cette fois contre Westerlo à la maison, après leur succès face à l’Atlético Madrid.

Les Bruxellois ont, eux, joué ce jeudi à West Ham. Résultat : un nouveau revers 2-1. La victoire à Malines la semaine dernière n’a pas effacé tous les doutes.

Au fil des années, l’écart se creuse de plus en plus entre les Mauves et les Brugeois.

Ce Topper a-t-il encore la même saveur ? A quoi doit-on s’attendre ce dimanche ?… Nos experts Jean-François Rémy (VOOSPORT), Anne Ruwet (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) répondent à ces questions.