Plantation de la plus grande forêt urbaine de Belgique à Anderlecht: les élèves de primaire et du 1er degré du secondaire des écoles bruxelloises ont mis la main à la pâte

La société Urban Forests, spécialisée dans ce type de chantier, apporte son expertise à l’Institut dans la création de cette micro-forêt. Il s'agit de réunir les conditions écologiques optimales pour garantir un retour beaucoup plus rapide de la forêt originelle sur une petite surface. La plantation se fera uniquement avec les espèces indigènes les mieux adaptées aux conditions locales. Le boisement apporte une plus-value paysagère et une meilleure qualité environnementale.

Ce projet, appelé « Unity Forest », est une initiative du département horticole de l'Institut Redouté-Peiffer et consiste à planter 8.400 arbres sur une parcelle de près de 3 hectares au cœur de la commune anderlechtoise. Cette nouvelle plantation participera à la restauration écologique de notre patrimoine naturel et améliorera efficacement la qualité de notre environnement.

L’Institut Redouté-Peiffer, qui a mis à disposition et préparé le terrain, sera chargé de l’entretien de la forêt une fois plantée pendant deux ans. Après cette période, elle devient autonome. « Le projet né dans mon bureau est devenu le projet de toute une section de notre Institut », glisse Patrick Reniers, le directeur de Redouté-Peiffer. « Ce projet a franchi les frontières de nos terrains et accueillera pour sa réalisation d’autres élèves et citoyens de bruxellois. Quel plaisir de voir l’engouement que ce projet suscite au sein de la population. J’ai hâte de voir ces milliers d’arbres se développer. Les citoyens bruxellois seront invités dans les années à venir à découvrir cette nouvelle forêt lors de nos journées portes ouvertes. »